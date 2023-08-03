"Москвич" откроет дилерские центры еще в 16 городах России

Автосалоны появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 16 российских городах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России. <…> 16 дилерских центров в новых городах в ближайшее время начнут подготовку своих площадок к открытию", - отмечается в сообщении.

Автосалоны появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.

В компании добавили, что до конца года будет объявлен полный список новых официальных дилеров автомобилей "Москвич" из более 30 городов.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал ТАСС, что количество городов, где продаются автомобили "Москвич", вырастет до 56. Сейчас автомобили можно приобрести в 25 российских городах.