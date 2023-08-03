Путин рассказал о том, что до ночи общался с Собяниным

Глава ООО "Катюша Принт" Максим Виноградов предложил президенту России распространять московские практики, такие как "Контракты полного цикла" или "Сервисная модель" на другие крупные города-миллионники

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что накануне общался с мэром Москвы Сергеем Собяниным до полвторого ночи.

"Обязательно передам этом Сергею Семеновичу [Собянину], он вчера ушел от меня в полвторого ночи, поэтому еще с ним с утра не разговаривали, чтобы не действовать по известной притче: "Чтобы день начинался и кончался [одинаково]", - сказал Путин, отвечая на слова благодарности гендиректора ООО "Катюша Принт" Максима Виноградова руководству Москвы за поддержку предпринимательства.

Виноградов также предложил президенту России распространять московские практики, такие как "Контракты полного цикла" или "Сервисная модель" на другие крупные города-миллионники страны.

"Давайте будем внедрять эту практику, как Максим Николаевич предложил, в другие регионы", - обратился Путин к вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову. "Если поддержите", - ответил Мантуров.

"Я поддержу точно, просто нужно соответствующим образом оформить какие-то нормативные вещи", - указал глава российского государства.