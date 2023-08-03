Глава Минпрома Афганистана высоко оценил сотрудничество с РФ по поставкам нефтепродуктов

Нуриддин Азизи сообщил, что ранее в Казани на саммите "KazanForum 2023" страна подписала контракт на транзит 50 млн тонн нефтепродуктов через свою территорию в Юго-Восточную Азию

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Афганистан благодарен России за точное исполнение договоренностей о поставках нефтепродуктов в отличие от других поставщиков, повышавших цены. Об этом заявил ТАСС министр промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддин Азизи, не уточнив объема поставок.

"Хотел бы поблагодарить российскую сторону за то, что во время прошедшей зимы цены ни на бензин, ни на дизельное топливо, ни на сжиженный газ [российской стороной] не были подняты. Мы ожидали, что цены в среднем на 30% поднимутся, как это делали другие [поставщики]. Но РФ сохранила все условия договоренности и нас это очень сильно выручило", - подчеркнул Азизи в Астане в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

В целом он отметил "хорошие взаимоотношения" Кабула и Москвы в области поставок нефтепродуктов. Азизи сообщил, что ранее в Казани на саммите "KazanForum 2023" "мы подписали контракт на транзит 50 млн тонн нефтепродуктов через территорию Афганистана в страны Юго-Восточной Азии, часть из нефтепродуктов мы можем взять себе".

В конце августа 2022 года Азизи побывал в России с визитом, в ходе которого обсудил вопросы импорта российской нефти, а также поставки продовольствия. Потребности Афганистана в нефтепродуктах составляют ежегодно около 4 млн тонн.