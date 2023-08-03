"Трансмашхолдинг" продолжил кооперацию с Венгрией по поставкам вагонов в Египет

Гендиректор Кирилл Липа сообщил о согласовании контракта на сервисное обслуживание поставленных в Египет вагонов, сумма договора превысит $400 млн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продолжает кооперацию с Венгрией по поставкам вагонов для Египта, сообщил гендиректор компании Кирилл Липа в рамках встречи президента РФ с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.

"Кооперация продолжается. Мы вынуждены были уйти из капитала венгерского предприятия, тем не менее вся финансовая и технологическая взаимосвязь сохранена. То есть финансирование венгерская сторона полностью сохранила, египетская сторона подтвердила готовность с нами работать", - сказал Липа.

Кроме того, согласовано подписание контракта на сервисное обслуживание поставленных в Египет вагонов, сумма контракта превысит $400 млн, подчеркнул гендиректор ТМХ.

В соответствии с соглашением, холдинг берет на себя обязательства по техническому сопровождению поставленной техники в течение 12 лет. Также предусмотрены разработка проекта и оснащение оборудованием специализированного депо, которое будет создано в пригороде Каира, обучение персонала из числа местных жителей, а также техническое обслуживание техники и поставка запасных частей для вагонов, сообщили ранее в компании.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает свыше 30 государств.