Белорусские компоненты в программах локализации приравняют к российским

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Белорусские компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Это будет справедливо. Сергей Александрович просто еще не знает последнее решение, это уже сделано", - сказал Мантуров, комментируя предложение генерального директора "Кировского завода" Сергея Серебрякова.

"Мы видим, что белорусские предприятия в плане признания технологических операций - они сопоставимы с китайскими [с точки зрения балльной системы локализации]. Мне кажется, надо обратить на это внимание", - отметил в ходе совещания Серебряков.