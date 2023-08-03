Путин заявил, что все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - заявил глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.