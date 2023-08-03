"Автоваз" в I полугодии увеличил производство автомобилей на 70%

Оно достигло 135 тыс. штук, рассказал глава компании Максим Соколов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский автопроизводитель "Автоваз" увеличил выпуск автомобилей в I полугодии 2023 года на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого год - до 135 тыс. единиц, сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.

"Что касается планов этого года, то мы практически удвоили производство и планируем произвести более 400 тыс. автомобилей. За первые полгода мы уже произвели 135 тыс., а это на 70% больше, чем в аналогичный период [прошлого года]", - сказал он.