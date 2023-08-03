В Подмосковье запустили сервис для старта бизнеса в жилых домах

В частности, в рамках комплексной услуги можно будет обратиться за мерами поддержки, которые полагаются предпринимателю в соответствии с его статусом и иными критериями

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мининвест Подмосковья вместе с застройщиками запустил сервис, позволяющий подобрать помещение для локализации бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, подать все необходимые документы и получить объект, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Теперь открыть кофейню, парикмахерскую или другой бизнес на первом-втором этажах жилого дома, сделав всех его жителей своими потенциальными клиентами, можно гораздо быстрее и проще. Объекты, а точнее, многоквартирные жилые дома, где есть возможности для размещения бизнеса, уже начали появляться на инвестиционной карте. С помощью соответствующих фильтров можно подобрать оптимальный вариант для запуска своего дела, подать заявку на предоставление объекта, документы и получить его", - приводятся слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что в рамках этой комплексной услуги можно будет обратиться за мерами поддержки, которые полагаются предпринимателю в соответствии с его статусом и иными критериями. К проекту уже подключились два крупных застройщика, "ПИК" и Группа "Самолет", создаваемые ими объекты уже нанесены на инвестиционную карту региона. Сейчас специалисты Мининвеста работают над расширением круга таких партнеров.

Инвестиционная карта Подмосковья является одним из пяти элементов регионального инвестстандарта, внедренного в Московской области. Для соответствия стандарту регион должен также утвердить инвестиционную декларацию и свод инвестиционных правил, создать инвестиционное агентство и инвестиционный комитет.