В Югре опекуны погибших участников СВО смогут претендовать на выплату до 3 млн рублей

Также участникам спецоперации на Украине начнут оплачивать билеты во время отпуска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе намерены предоставлять выплату в размере 3 млн рублей опекунам и попечителям погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции при отсутствии других членов семьи и родственников, сообщается на едином официальном сайте государственных органов Югры.

"Распространить право на получение денежной выплаты в размере три миллиона рублей в случае гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим) участника специальной военной операции из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при отсутствии у него членов семьи (родителей, супругов, детей) на его опекунов (попечителей), воспитывавших погибшего до наступления его совершеннолетия", - говорится в сообщении.

Также власти будут компенсировать контрактникам и мобилизованным от региона расходы на проезд в ходе их отпуска - от места службы до места отдыха и обратно. Планируется, что средний размер такой поддержки составит 40 тыс. рублей. Кроме того, планируется компенсировать оплату жилья и коммунальных услуг семьям контрактников - участников СВО.