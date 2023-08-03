Банк Англии повысил ставку до 5,25%

Это решение оказалось в русле ожидания экспертов

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Банк Англии повысил ставку в 14-й раз подряд, на этот раз на 25 базисных пунктов (б. п.), до 5,25% годовых, следует из сообщения, размещенного на его сайте.

"На заседании, завершившемся 2 августа 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике [Monetary Policy Committee, MPC] Банка Англии большинством голосов (6 против 3) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Два члена предпочли увеличить банковскую ставку на 0,5 процентных пункта, один предпочел сохранить банковскую ставку на уровне 5,00%", - говорится в заявлении регулятора. Таким образом ключевая ставка оказалась на самом большом уровне с момента финансового кризиса 2008 года.

Эксперты ожидали именно такого решения регулятора - повышение на 25 б. п. предсказали 42 из 62 экспертов, опрошенных агентством Reuters. Остальные полагали, что ставка вновь будет увеличена на 50 б. п, как и на последнем заседании комитета в июне. Тогда столь сильное повышение ставки произошло на фоне того, что уровень инфляции в стране остался неизменным в мае - на уровне 8,7%. По последним данным Национальной статистической службы, в июне рост цен замедлился до 7,9% в годовом исчислении.

Это все равно почти в четыре раза больше целевого показателя регулятора по инфляции в 2%. По оценкам Банка Англии, на этот уровень годовой рост цен должен выйти теперь лишь ко второму кварталу 2025 года.

Как говорится в заявлении, рост ВВП Великобритании в краткосрочной перспективе должен сохраниться на уровне первого полугодия 2023 года, когда он составил 0,2%.