Путин поручил Мантурову предоставить информацию о программе развития малотоннажной химии

Гендиректор "Диарси Центр" Светлана Матело ранее отметила, что развитие малотоннажной химии может оказать серьезный кумулятивный эффект на экономику в целом

МОСКВУ, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ - министру промышленности и торговли Денису Мантурову предоставить информацию о ходе реализации программы развития малотоннажной и среднетоннажной химии.

В ходе встречи главы государства с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности генеральный директор ООО "Диарси Центр" Светлана Матело отметила, что развитие малотоннажной химии может оказать серьезный кумулятивный эффект на экономику в целом. "Очень много предприятий, которые желают заниматься производством ингредиентов у нас внутри страны, прежде всего высокотехнологичных и высокомаржинальных", - добавила она.

"У нас же есть программа, по-моему, развития малотоннажной и среднетоннажной химии?" - уточнил президент и поручил Мантурову дать ему "еще информацию по этому, что там такое происходит". Глава государства отметил, что если существует такой кумулятивный эффект, то "это надо обязательно поддержать".

Министр заверил президента, что этот вопрос будет рассмотрен, однако указал на ограниченность рамками трехлетнего бюджета программы. "Вы сами знаете правила", - обратился он к Путину.

"Если программа есть, тогда мы будем закладывать это из одного бюджетного цикла в другой. Тогда будет уверенность у них, что это все будет сохраняться, что темп будет сохраняться", - подчеркнул президент России.

Путин также отметил, что наличие внутри страны потребителя, "который и дальше будет оказывать такое позитивное влияние на весь комплекс", крайне важно.