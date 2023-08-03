3 августа, 11:14

Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу "что ни делаем, получается АК"

Президент также положительно оценил развитие Кировского завода

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие Кировского завода и пошутил на тему разнообразия техники, выпускаемой предприятием.

Глава государства в четверг встретился в Кремле с представителями предприятий обрабатывающей промышленности. На ней в том числе выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, который рассказал об основных направлениях работы, упомянув, что на предприятии недавно разработали и машину для инженерных войск. В ответ Путин процитировал крылатую фразу, автором которой считается экс-премьер России Виктор Черномырдин: "С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова".

Президент добавил: "Действительно, некоторое время назад предприятие находилось в сложном положении и за последние годы преобразилось технологически и с точки зрения финансового оздоровления".

Как отмечается на сайте завода, группа компаний "Кировский завод" является одним из крупнейших российских промышленных предприятий. Завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию и прочее. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧерномырдин, Виктор Степанович
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