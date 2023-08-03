Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков

Об этом ранее сообщали пользователи в соцсети "ВКонтакте"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа Qiwi, комментируя появившиеся в Сети жалобы пользователей на якобы массовую и беспричинную блокировку "Киви кошельков", заявила, что эта информация не соответствует действительности.

"Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке "Qiwi кошельков" не соответствуют действительности", - сообщили в ТАСС в пресс-службе группы. Там объяснили, что 2 августа Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей кошелька.

"Сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем", - заверили в группе и уточнили, что усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% активной клиентской базы.

Дискуссии о возможной блокировке онлайн-кошельков развернулись в том числе в официальном сообществе Qiwi в соцсети "ВКонтакте". Пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов. В компании, в свою очередь, попросили пострадавших клиентов обратиться в службу поддержки.

Касаемо формальных причин блокировки кошелька, в Qiwi пояснили, что идут на такой шаг, когда замечают в нем подозрительную активность или угрозу того, что к кошельку получили доступ третьи лица. Делается это на обязательной основе на основании оферты.