3 августа, 12:05

Бизнес погасил за январь - июнь 19 млрд рублей долга по налогам за счет реструктуризации

Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бизнес погасил за январь - июнь 2023 года задолженность по налогам в размере 19 млрд рублей благодаря ее реструктуризации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Федеральная налоговая служба России (ФНС).

"За шесть месяцев бизнес погасил 19 млрд рублей долгов по налогам благодаря реструктуризации долга. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Всего за первые шесть месяцев этого года было заключено мировых соглашений и предоставлена рассрочка (отсрочка) по уплате налогов юридическим и физическим лицам на сумму 41,7 млрд рублей, отмечает ФНС России. 

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