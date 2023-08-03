Талибы пригласили Россию к участию в проекте строительства Трансафганской железной дороги

По мнению министра торговли и промышленности Нуриддин Азизи, Пакистан, Афганистан, Россия, Казахстан, Узбекистан должны создать офис в Кабуле, чтобы максимально быстро решать технические вопросы

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Афганистан призывает Россию и Казахстан участвовать в проекте строительства Трансафганской железной дороги. Об этом заявил ТАСС министр торговли и промышленности во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Нуриддин Азизи.

"Мы приглашаем для участия в данном проекте Российскую Федерацию и Республику Казахстан. В моем понимании это не является вложением инвестиций только в Афганистан, эта железная дорога на пользу всем, и мы готовы принять рабочие группы этих стран и рассматривать вместе с ними этот проект", - сказал он в Астане в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

По его мнению, "Пакистан, Афганистан, Россия, Казахстан, Узбекистан должны создать офис в Кабуле, чтобы минимизировать время согласования, чтобы максимально быстро сократить решение технических вопросов".

В феврале 2021 года Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали план строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. Планировалось, что на реализацию проекта протяженностью около 600 км потребуется пять лет и около $5 млрд. Новый транспортный коридор должен связать ЕС, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

После прихода к власти талибов в августе 2021 года реализация проекта затормозилась из-за отсутствия средств.