"Москвич" готов удовлетворить спрос на автомобили для такси и каршеринга

Представитель завода сообщила, что кроссоверы "Москвич" уже получили специальное оснащение для такси

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Автомобильный завод "Москвич" способен удовлетворить спрос на машины для сервисов такси и каршеринга. Об этом в рамках XI Международного Евразийского форума "Такси" сообщила руководитель департамента по связям с общественностью завода Анастасия Журавлева.

"Ежегодная потребность в машинах в сферах такси и каршеринга только в Москве и области составляет порядка 30-40 тыс. Завод "Москвич" сможет в полной мере удовлетворить спрос на современные, надежные автомобили", - сказала она.

Журавлева отметила, что кроссоверы "Москвич" получили специальное оснащение для такси, и уже несколько сотен автомобилей работают в таксопарках Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, "Москвичи" работают и в других сферах, например, здравоохранения и обеспечения порядка.

В начале апреля подразделение "Яндекса" - "Флот" - подписало с автозаводом "Москвич" контракт на поставку 5 тыс. автомобилей "Москвич 3", в том числе 2 тыс. электромобилей.