Путин заявил, что индексация утилизационного сбора стала результатом всеобщей дискуссии

В Минпромторге ранее сообщали, что сбор будет проиндексирован с 1 августа 2023 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал индексацию утилизационного сбора результатом общей дискуссии. Об этом речь зашла на встрече главы государства с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Это результат общей дискуссии", - сказал Путин в ответ на реплику президента "Автоваза" Максима Соколова о том, что "это даст источник всей отрасли для дальнейшего развития". "Спасибо большое всем, что она успешно завершилась", - шутливо подхватил Соколов.

Как ранее сообщила пресс-служба Минпромторга, утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в РФ для перепродажи в течение года, будет проиндексирован с 1 августа 2023 года. При этом индексация не затронет физлиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования, для них продолжит действовать льготный тариф - 3,4 тыс. рублей за автомобили до 3-х лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3-х лет.

В среднем, как пояснили в Минпромторге, ставка утильсбора будет индексирована в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы - в 8,7 раза.

Кроме того, полный размер утильсбора будет уплачиваться физлицами, которые ввозят в страну более одного автомобиля за год, начиная со второй машины, а также частными лицами, ввозящими импортные легковушки с объемом двигателя более 3 л.