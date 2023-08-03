3 августа, 11:37,
обновлено 3 августа, 11:54

ЕС распространил на Белоруссию санкции за обход рестрикций против России

Carsten Koall/ Getty Images
© Carsten Koall/ Getty Images

Евросоюз запретил экспорт в республику "военных" товаров и технологий, оружия и боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.

"Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию", - отмечается в нем.

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. 

"Эти меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию Белоруссии. Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", - отмечается в нем. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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