ЕС распространил на Белоруссию санкции за обход рестрикций против России

Евросоюз запретил экспорт в республику "военных" товаров и технологий, оружия и боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.

"Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию", - отмечается в нем.

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Эти меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию Белоруссии. Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", - отмечается в нем.