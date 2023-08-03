СМИ сообщили о росте цен на оливковое масло в Греции

Как сообщает портал pronews.gr, кооперативы в греческой области Лакония уже продают оптом партии оливкового масла по цене €8,326 за 1 л, тогда как в 2021 году он стоил там €2,9

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Цены на оливковое масло в Греции постоянно растут, в ближайшее время стоимость 1 л этого продукта на полке местного супермаркета может превысить €10. Об этом сообщает информационный портал pronews.gr.

Кооперативы в области Лакония уже продают оптом партии оливкового масла по цене €8,326 за 1 л, тогда как в 2021 году он стоил там €2,9. Ожидается, что цена оливкового масла на полках греческих супермаркетов в ближайшем будущем превысит €10, подчеркивает портал.

Ожидается, что рост цен на оливковое масло повлияет и на другие продукты, где оно используется в качестве ингредиента, пишет издание.

"В Средиземноморской зоне в последние 10 лет наблюдается спад производства оливкового масла. В прошлом году мы оказались в ситуации, когда мировому рынку не хватало 1,5 млн тонн. Испания и Италия, чтобы удовлетворить свои потребности, импортировали почти все количество оливкового масла с греческого рынка. Но спрос был настолько велик, что на их рынках оптовая цена подскочила выше €7 [за 1 л]", - рассказал один из греческих производителей оливок.

Информационный портал libre.gr сообщил, что производство оливкового масла в Греции в текущем году уменьшится на треть, с 300 тыс. тонн до примерно 200 тыс. тонн, из-за засухи, размножения вредителей и резкого повышения температуры, которое помешало завязыванию плодов. По данным портала, производство оливкового масла во всей Южной Европе, как ожидается, сократится на 40% из-за засухи и других проблем, связанных с изменением климата. Хотя следующий сбор урожая оливок, как ожидается, начнется в Греции через два месяца, производители оливкового масла по всей Греции уже бьют тревогу из-за проблем, которые у них возникли, отметило издание.

Помимо реализации на собственном рынке Греция экспортирует оливковое масло, главным образом, в Италию, где его смешивают с местным и уже под видом итальянского продают за границей. Греки предпочитают отдать свое масло оптом итальянцам, чтобы не заниматься дорогой дистрибуцией в других странах в бутылках. В Россию греческого оливкового масла под собственными марками поступает мало.