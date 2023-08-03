Инфляция в странах ОЭСР в июне замедлилась до 5,7% в годовом выражении

В мае показатель составлял 6,5%

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Средний уровень роста цен в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизился с 6,5% в мае до 5,7% в июне в годовом выражении. Такие данные приводит организация на своем сайте.

"Во всех странах, помимо Германии и Японии, в июне наблюдалось снижение инфляции", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что в ФРГ рост цен ускорился с 6,1% в мае до 6,4% в июне, тогда как в Японии "инфляция была в целом стабильной, колеблясь на уровне 3,3%". Число государств, в которых темпы инфляции измеряются двузначным числом, сократилось до пяти с девяти в мае, отмечается в сообщении.

В то время как цены на энергоносители в июне снизились в среднем на 9,6% (минус 5,2% в мае), продовольствие, напротив, подорожало на 10,1% после роста на 10,9% месяцем ранее. В целом потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергии выросли на 6,6% (в мае - рост на 6,9%). Инфляция в секторе услуг, рассчитанная на основе информации, доступной для 33 стран ОЭСР, снизилась до 5,4% в июне (после 5,7% в мае).

В зоне евро инфляция в годовом выражении в июне замедлилась до 5,5% (в мае - 6,1%). В июле, по оценкам Евростата, ожидается продолжение тенденции к снижению до уровня 5,3%. Среди стран Группы двадцати инфляция снизилась до 5,5% в июне с 5,9% в мае.