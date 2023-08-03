Фабрика в Тамбовской области освоила выпуск комплектующих для спецобуви и одежды

По словам президента компании "Фарадей" Светланы Андриановой, зарплата сотрудников увеличилась на 75%, а производительность труда - на 25%

ТАСС, 3 августа. Выпуск комплектующих для обуви и одежды освоили на предприятии "Фарадей" в Рассказове Тамбовской области, которое является крупнейшим разработчиком и производителем спецобуви, в том числе для силовых структур. Это позволяет предприятию не зависеть от поставок аналогичных деталей, сообщила президент компании "Фарадей" Светлана Андрианова в рамках встречи президента России Владимира Путина с руководителями нескольких предприятий обрабатывающей промышленности.

"К производству обуви и одежды мы еще добавили производство комплектующих, которые сейчас очень сложно закупить, поэтому стараемся, чтобы люди работали и достойную зарплату получали", - сказала Андрианова.

Она добавила, что благодаря поддержке Минпромторга России компания в два раза нарастила мощности и настолько же увеличила число работников. Кроме того, зарплата повысилась на 75%, а производительность труда - на 25%. "С помощью фонда Минпромторга в прошлом году нам выделили деньги, и мы удачно закупили оборудование, почти 450 единиц оборудования. В этом году переоснащаем полностью фабрику, перестраиваем", - отметила Андрианова, уточнив, что обновленную фабрику планируют запустить 1 октября, ведется набор персонала.

Компания "Фарадей" специализируется на разработке и производстве обуви и одежды для силовых структур, крупных корпораций, а также для активного отдыха. Производственные мощности компании позволяют выпускать на площади 53 432,9 кв. м до 5 млн пар обуви различных методов крепления в год. На территории Тамбовской области работает с 2003 года, а в апреле 2012 года компания получила лицензию на космическую деятельность, она изготавливала одежду для космонавтов, а также костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). В 2021 году на предприятии в Рассказово открыли новую линию инновационной спецобуви, обладающей высокими показателями износоустойчивости при длительной эксплуатации в агрессивных условиях.