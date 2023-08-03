Город Санья на Хайнане вошел в список самых популярных направлений КНР среди автотуристов

Город Хайкоу также вошел в перечень популярных направлений

ХАЙКОУ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в текущем летнем сезоне вошел в список наиболее популярных в КНР направлений среди автотуристов. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном ведущим туристическим онлайн-агентством Китая Ctrip.

По его сведениям, в перечень мест, наиболее часто посещаемых любителями путешествовать на автомобиле, также вошел административный центр Хайнаня, город Хайкоу. Прочие населенные пункты, признанные наиболее востребованными направлениями, - Чэнду (юго-западная провинция Сычуань), Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), Куньмин и Дали (юго-западная провинция Юньнань), Гуйян (южная провинция Гуйчжоу), Сиань (северо-западная Шэньси), Синин (северо-западная Цинхай) и Гуанчжоу (южная Гуандун).

Кроме того, согласно докладу, хайнаньская кольцевая автодорога, огибающая остров по периметру, стала одним из самых популярных в КНР маршрутов для индивидуального отдыха среди туристов, перемещающихся на собственном или арендованном автотранспорте. Как отметил генеральный директор службы подразделения по автолизингу Ctrip Сун Чжэнь, в нынешнем сезоне по мере увеличения турпотока быстро растет спрос и на аренду машин.

"Что касается долгосрочной перспективы, все большее влияние на отрасль оказывает меняющийся стиль путешествовать у молодого поколения, - уточнил он. - Молодежь любит свободу, наслаждаться жизнью и предпочитает брать автомобили напрокат".

Как проинформировало онлайн-агентство, этим летом объем заказов на аренду автотранспорта в Китае вырос на 80%, а по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года - в 4,5 раза. По подсчетам компании, расходы среднестатистического туриста на услуги автолизинга за 5 лет выросли в стране на 18%.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.