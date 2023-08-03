ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

Он будет использоваться в банковских приложениях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты - цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой - перекликается с логотипом Банка России", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ЦБ, логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

По данным регулятора, основными цветами логотипа будут кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Цифровой рубль - это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе этого года планируется старт пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.