Средне-Невский судостроительный завод завершил работу над проектом "Цифровая верфь"

Портфель заказов сформирован до 2029 года

ТАСС, 3 августа. Средне-Невский судостроительный завод завершил работу над созданием цифровой верфи в Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор завода Владимир Середохо в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями некоторых предприятий обрабатывающей промышленности.

"Мы выходим сейчас на мощность четыре-шесть кораблей в год. Завод закончил работу над проектом "Цифровая верфь". Мы увеличили выпуск военной продукции в три раза и выпуск гражданской продукции в разы. Гражданская продукция касается не только судостроения, но и других направлений. Будем строить новые мощности, потому что спрос большой. Портфель заказов сформирован до 2029 года", - сказал он.

"Цифровая верфь" - инновационный проект, в рамках которого предполагается цифровая трансформация бизнес-процессов судостроительного предприятия. Проект охватывает все стадии жизненного цикла объекта управления: проектирование, производство, эксплуатация, обслуживание и утилизация. Работы по созданию цифровой верфи стартовали в начале 2018 года.

Это база знаний по аналогии с фабриками будущего, которая позволяет проводить виртуальные испытания и значительно сократить сроки создания продукта.