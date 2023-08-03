Объем производства автокомплектующих в Москве увеличился почти на 70% за год

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что предприятия выпускаютт электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых машин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в Москве с января по май 2023 года увеличился на 68,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московские предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, данных показателей удалось достичь благодаря заполнению освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. Сегодня в Москве работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих.

Также в экономкомплексе напомнили, что в конце прошлого года был запущен Московский кластер электромобилестроения - платформа для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов.

"Столичные компании расширяют производство комплектующих и оборудования для электротранспорта. Так, один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тыс. медленных зарядок. Сегодня в России и других странах СНГ работает более 30 тыс. таких устройств", - резюмировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего в столице работает почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации, заключили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.