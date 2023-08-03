Кабмин может временно снизить экспортные пошлины для поставок в дружественные страны

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для запуска этого механизма потребуется наделить правительство дополнительными полномочиями

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России планирует внедрить механизм временного снижения экспортных пошлин для увеличения поставок товаров в дружественные страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Речь идет о возможности снижения на срок до шести месяцев экспортных пошлин и об установлении временных, не более чем на один год, пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема", - сказал председатель правительства.

По его словам, для запуска этого механизма потребуется наделить кабмин дополнительными полномочиями. "Соответствующие изменения в закон о таможенном тарифе подготовлены, мы сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Госдуму", - указал премьер.