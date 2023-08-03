Во Вьетнаме на выставке Medipharm Expo представили экспозицию Санкт-Петербурга

Город представил восемь промышленных предприятий в сфере фармацевтики и медицинского оборудования

ХАНОЙ, 3 августа. /ТАСС/. Коллективную экспозицию Санкт-Петербурга представили на 21-й международной медицинской и фармацевтической выставке Vietnam Medipharm Expo, которая проходит с 3 по 5 августа в Хошимине.

Для участия в выставке в Хошимин прибыли представители более 400 профильных компаний из 22 стран мира. Предприятия и организации получат возможность представить свою продукцию, обменяться опытом, наладить или расширить международное сотрудничество.

В мероприятиях и встречах в рамках Medipharm 2023 принимает участие официальная делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая заместителем председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле городской администрации Ольгой Горышиной.

В составе российского стенда представили восемь ведущих экспортно ориентированных промышленных петербургских предприятий в сфере фармацевтики и медицинского оборудования. В их числе биотехнологический холдинг "Алкор Био", ведущий разработчик и производитель современного медицинского рентгенодиагностического оборудования "АМИКО", фармацевтическая компания "Вертекс", НПК "Азимут", крупнейший российский производитель активных фармацевтических субстанций АО "Активный компонент" и другие. На полях российской экспозиции пройдут семинары и встречи, посвященные инновационному потенциалу и достижениям сектора здравоохранения Санкт-Петербурга.

Организация участия российских предприятий в Medipharm Expo осуществляется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", что позволит эффективно продвигать продукцию петербургских предприятий на экспорт. В ходе контактов с петербургской делегацией вьетнамская сторона подтвердила заинтересованность в увеличении присутствия петербургских лекарственных препаратов и медицинского оборудования на рынке Вьетнама и в регионе Юго-Восточной Азии в целом, поскольку качество петербургской продукции соответствует всем международным стандартам, сообщила ТАСС зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.