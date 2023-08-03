Мишустин отметил повышенное внимание руководства страны к модернизации ЖКХ

Премьер-министр РФ пояснил, что "речь идет о капитальном ремонте в многоквартирных домах"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российское правительство уделяет повышенное внимание развитию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в том числе вопросам, связанным с проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Модернизации [ЖКХ] мы уделяем повышенное внимание", - сказал он, пояснив, что "речь идет о капитальном ремонте в многоквартирных домах".

По словам премьера, все больше жильцов изъявляют желание самостоятельно организовывать работы по обновлению общедомового имущества (кровли, систем тепло- и водоснабжения, лифтов и др.), выбирать подрядчиков и контролировать расходование средств. При этом фонд, на которым хранятся деньги на эти цели, они формируют на специальном счете, уточнил Мишустин.

"Чтобы гарантировать соблюдение требований к безопасности и качеству этих работ, по поручению президента подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капитального ремонта в многоквартирных домах", - отметил председатель правительства. Так, надзорные органы теперь станут вести реестр протоколов собраний собственников, которые принимали решения, а специалисты будут осуществлять строительный контроль, пояснил он.

Эти законодательные изменения, как указал Мишустин, позволят в первую очередь обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев квартир.