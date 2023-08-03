Выручка АО "Софтлайн" за I полугодие снизилась на 43,5%

Она составила 14,1 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Выручка АО "Софтлайн", которое входит в группу компаний Softline, по итогам января - июня 2023 года уменьшилась на 43,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,1 млрд рублей. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Чистая прибыль по итогам первого полугодия также сократилась - более чем в пять раз, до 20,5 млн рублей.

В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что данные отчетности демонстрируют результаты одного из юридических лиц, входящих в группу компаний Softline, - только АО "Софтлайн".

"Сокращение выручки одного из юридических лиц, входящих в ГК Softline, обусловлено изменением рыночной конъюнктуры в 2022 году. При этом важно понимать, что трансформация российского IT-рынка сегодня формирует потребности в новых продуктах и услугах, под которые ГК Softline уже адаптировала свой бизнес. Несмотря на снижение выручки одного из юридических лиц, входящих в ГК Softline, маржинальность данной компании повысилась", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Причиной снижения чистой прибыли могут быть процессы разделения и трансформации бизнеса, которые произошли в 2022 году, а также формирование новых бизнес-процессов, которые требуют дополнительных вложений, "которые в результате будут формировать фундамент для наращивания прибыли в будущем", подчеркнули в пресс-службе.

В июле 2022 года Softline объявил о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал не зависимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.