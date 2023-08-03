Источник считает, что черноморский коридор логичнее других вариантов экспорта зерновых

Собеседник агентства назвал реальными шансы на возобновления зерновой сделки

СТАМБУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Шансы на возобновление зерновой сделки вполне реальны, учитывая, что черноморский транспортный коридор дешевле других вариантов перевозки на мировые рынки сельхозпродукции, в том числе по транспортному коридору Север - Юг. Такое мнение ТАСС высказал источник в турецкой транспортной сфере, комментируя состоявшиеся и предстоящие переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, в том числе по черноморской зерновой инициативе.

"Существующий морской коридор, который с 17 июля не функционирует из-за приостановления участия в реализации стамбульских договоренностей России, может в любое время возобновить проводку судов. Это чисто технический момент. Из сообщений по итогам переговоров двух президентов, которые состоялись в среду, видно, что шансы на реанимацию зерновой сделки есть, учитывая в том числе тот факт, что черноморский коридор дешевле и логичнее других, в том числе возможности перевозки сельхозпродукции Украиной по морским и наземным маршрутам, а Россией - по коридору Север - Юг, о чем говорят в последнее время", - сказал собеседник.

По его словам, вопрос возобновления зерновой сделки будет одним из основных на очных переговорах Эрдогана и Путина. При этом, как считает источник, турецкая сторона предложит продлить действие договоренностей сразу на два года при наличии соответствующих гарантий сторон, чтобы избегать кризисов, как это неоднократно происходило при их пролонгации на новый срок. "Важно наличие политической воли, подкрепленной гарантиями, которые хочет получить Москва", - сказал источник.

Президенты Турции и РФ в минувшую среду провели первый более чем за пять недель телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.