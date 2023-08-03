В Ленобласти траулер-процессор "Братья Лаптевы" спустили на воду для лова донных пород рыб

Судно планируют сдать заказчику во второй половине 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Новый рыболовный траулер-процессор "Братья Лаптевы" проекта КМТ02.03 спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) в Ленинградской области. Судно планируют сдать заказчику во второй половине 2024 года, сообщила пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"На Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялся спуск на воду рыболовного траулера "Братья Лаптевы" проекта КМТ02.03. Судно было заложено 22 сентября 2020 года и строится по заказу "Компания ЛКТ" (входит в состав УК "ФОР"). Сдача заказчику планируется во второй половине 2024 года", - говорится в сообщении.

Траулер предназначен для лова донных пород рыб. Предполагаемые районы эксплуатации судна - Северная Атлантика, включая Гренландию, Канаду, Исландию, Шпицберген и Баренцево море. Основные виды добываемых рыб - треска и пикша, а также морской окунь и зубатка.

На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции емкостью до 2 375 куб. м. Как уточнила пресс-служба завода, это второе судно проекта КМТ02 из серии, которая строится на ВСЗ. Длина траулера составляет 80,4 м, ширина - 15,4 м, осадка - 6,55 м, а водоизмещение - 5 550 тонн.

"Траулер-процессор "Братья Лаптевы" строится в рамках программы "инвестиционных квот". Эта программа - действенный механизм государственной поддержи обновления российского промыслового флота. Мы видим, она работает, стимулирует размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. И позволяет шаг за шагом создать конкурентоспособный современный отечественный флот с большим технологическим запасом прочности, достаточным для того, чтобы занять и удерживать лидерские позиции в мировом рыболовстве", - цитирует пресс-служба ОСК статс-секретаря, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" в Ленобласти - одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных на Северо-Западе. Верфь была основана в 1948 году, за 70 лет трудовой коллектив завода построил более 220 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений. Основным направлением деятельности верфи является строительство различных судов гражданского назначения: судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений. С 2012 года ПАО "ВСЗ" входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация".