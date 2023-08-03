В Херсонской области сообщили об интересе Турции к инвестициям в регион

По словам врио губернатора Владимира Сальдо, инвесторы проявляют интерес к транспортному и агропромышленному кластерам

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Турецкие инвесторы проявляют интерес к транспортному и агропромышленному кластерам Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

"Зарубежные инвесторы уже начинают смотреть на экономику Херсонской области, традиционно это, конечно же, Турция. Проявляет интерес и к транспортному, и к агропромышленному кластеру", - сказал он.

По словам врио губернатора, международные попытки изолировать Россию от мировой экономики обречены на провал, а санкции лишь подталкивают к развитию экономики. Это видно в том числе по увеличению поступлений в бюджет Херсонской области, которые вызваны деловой активностью бизнеса, объяснил Сальдо.