Предприятие выпускает, в частности, тракторы и бытовую технику

ТАСС, 3 августа. Кировский завод планирует увеличить объем производства на 5-8% до конца 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор завода Сергей Серебряков в рамках встречи президента России Владимира Путина с руководителями нескольких предприятий обрабатывающей промышленности.

"За последние 10 лет предприятие увеличило объем производства почти в 13 раз. В начале беспрецедентного санкционного давления завод ни одной минуты не стоял. В этом году мы увеличили объемы производства на 30%. Завод абсолютно независим - все, что у нас делается, это российские и белорусские комплектующие за исключением гидросистемы трактора. Думаю, что во втором полугодии мы покажем рост объемов производства в районе 5-8%", - сказал он.

В 2023 году Кировский завод запустил новые модели с системами точного земледелия, навигации и автопилотирования отечественного производства.

"Это резко меняет производительность труда в сельском хозяйстве, требования квалификации механизаторов и повышает качество обработки земли. Это важная веха для тракторостроения России. Также мы создали автоматическую коробку передач на тракторе", - отметил Серебряков.

Группа компаний "Кировский завод" является одним из крупнейших российских промышленных предприятий. Завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.