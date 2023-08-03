В США отзывают 91 тыс. автомобилей Hyundai и Kia из-за угрозы возгорания

Южнокорейские производители призвали владельцев, которые приобрели бракованные транспортные средства, парковать их вдали от построек

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Крупнейшие южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia заявили об отзыве более 91 тыс. автомобилей с рынка США из-за угрозы возгорания и призвали владельцев, которые приобрели бракованные транспортные средства, парковать их вдали от построек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По заявлению представителей обеих компаний, отзыву подлежат автомобили Hyundai моделей 2023-2024 Palisade, Tucson 2023, Sonata и другие, а также автомобили Kia моделей Soul и Sportage 2023 года выпуска.

Производители отмечают, что электронные датчики системы Idle Stop & Go, созданной для быстрого перезапуска двигателя, могут содержать дефектные детали, которые в некоторых случаях приводят к перегреву топливного насоса и вызывают возгорание. Дилеры проверят состояние транспортных средств и при необходимости заменят поврежденные элементы.

В марте 2023 года южнокорейские компании Hyundai и Kia отозвали более 570 тыс. проданных в США автомобилей из-за угрозы короткого замыкания и возгорания.