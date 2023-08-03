Молдавия закупила у европейских поставщиков 300 млн куб. м газа

Республика использует его для обеспечения газоснабжением правого берега Днестра в 2023 году

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Молдавия закупила у европейских поставщиков в июне - июле около 300 млн куб. м газа для снабжения правого берега Днестра в 2023 году. Об этом сообщила импортирующая топливо госкомпания "Энергоком".

"В рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов "Энергоком" закупила около 300 млн куб. м газа, который будет использоваться для текущего потребления, а также закачан в хранилища", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предприятие заключило контракты на поставки с такими компаниями, как OMV Petrom SA, Trafigura Trading Europe sarl, Axpo Bulgaria EAD, DEPA Commercial SA, MET International AG, PGNiG Supply & Trading GmbH, DXT Commodities SA. Средневзвешенная цена закупки топлива составила около $400 за 1 тыс. куб. м. без учета расходов на транспортировку газа в хранилище и обратно, а также закачку и хранение.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.