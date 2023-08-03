ЕС ввел санкции против 38 граждан и 3 компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине

В черный список включили белорусских судей, следователей, журналистов, силовиков

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и 3 компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Ввиду серьезности положения в Белоруссии и ее причастности к российской агрессии против Украины 38 физических и 3 юридических лица должны быть включены в перечень", - утверждается в нем.

В черный список включены белорусские судьи, следователи, журналисты, силовики. Кроме того, под санкции подпали ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК" и Белорусский государственный концерн по нефти и химии.

Всем включенным в черный список лицам запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы при обнаружении в сообществе будут заморожены.

Ранее в четверг Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз расширил санкции на Белоруссию за обход ограничительных мер против России из-за конфликта на Украине. Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. Как поясняется в документе Еврокомиссии, "эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом [санкций в отношении] определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности". ЕС также синхронизирует режим санкций против Белоруссии с рестрикциями в отношении России.

Польша и страны Балтии стремились ввести новые санкции против Белоруссии к 9 августа - третьей годовщине президентских выборов и неудавшейся попытки цветной революции в республике.