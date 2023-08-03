Цена нефти Brent перешла к росту на фоне продления сокращения добычи Саудовской Аравией

Стоимость фьючерса с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE перешла к росту до 1,5%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE перешла к росту до 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти пошла вверх на фоне сообщения Саудовского агентства печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства о том, что Саудовская Аравия приняла о решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) на сентябрь.

По данным биржи на 16:01 мск, стоимость Brent росла на 1,52%, до $84,65 за баррель. К 16:09 мск цена нефти немного замедлила рост и находилась на уровне $84,08 за баррель (+0,84%).

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что королевство решило продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август. При этом, отмечается в сообщении, в дальнейшем сокращение производства может быть продлено и увеличено.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. б/с за счет снижения экспорта.