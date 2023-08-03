"Атом" получил заказы на 200 электромобилей для двух таксопарков

В ходе XI Международного Евразийского форума "Такси" одним из покупателей электромобилей компании стал таксопарк "369"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Атом" с момента запуска бронирования на свои машины получил заказы суммарно на 200 электромобилей для таксопарков "369" и "Авеню групп". Об этом сообщили в пресс-службе "Атома".

"Таксопарк "Авеню групп" приобрел 100 электромобилей "Атом" для использования в качестве коммерческого транспорта", - говорится в сообщении компании.

Также сегодня в ходе XI Международного Евразийского форума "Такси" одним из покупателей электромобилей "Атом" стал таксопарк "369". "В рамках форума <…> таксопарк "369" заключил соглашение с компанией АО "Кама". Предметом соглашения стало приобретение 100 единиц электромобилей "Атом" из первой серии производства в 2025 году", - отмечается также в сообщении.

Ранее бренд "Атом" открыл предзаказ на свои электромобили, продажа которых начнется в 2025 году. Электромобиль-гаджет нового поколения впервые был представлен в мае 2023 года. Машина с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд.

Компания "Кама" - производитель "Атома" - была основана в августе 2021 года. Основными инвесторами проекта стали гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и основатель и бывший владелец инвестиционной компании "Тройка диалог" Рубен Варданян.