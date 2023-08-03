3 августа, 13:25,
обновлено 3 августа, 13:43

Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки

По словам вице-премьера, эти действия направлены на обеспечение баланса российского рынка

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия объявила о продлении меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объеме 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказал он.

Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничение экспорта, но на август. Объем этого сокращения был выше - 500 тыс. б/с. При этом на август также действует снижение добычи нефти - тоже 500 тыс. б/с. Было ли оно продлено - пока не известно.

За несколько минут до того, как Россия выступила с заявлением, Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август. При этом, как отмечается в сообщении, в дальнейшем сокращение производства может быть продлено и увеличено. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация