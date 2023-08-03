3 августа, 13:30

Эксперты не исключают роста доллара этим летом до 97 рублей

По их оценке, евро может подняться до 105-107 рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Этим летом доллар может превысить отметку в 95-97 рублей, евро - 105-107 рублей, а юань - 13,3-13,8 рубля, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом они уверены, что фундаментально эти валюты должны стоить дешевле и тенденция на остабление рубля вскоре может измениться.

2 августа курс доллара на Московской бирже достигал 94,32 рубля, евро - превышал 103 рубля, а юаня -13 рублей. По отношению к рублю с начала августа доллар вырос почти на 3%, евро и юань - примерно на 2%.

В пользу падения рубля сейчас выступают несколько причин. Первая - рост спроса на наличную валюту в период летних отпусков в августе и сентябре. Вторая - слабые показатели торгового и платежного баланса РФ за I полугодие, которые "недвусмысленно говорят о дефиците иностранной валюты в РФ", поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, поддерживающих для отечественной валюты факторов не так много - налоговый период действует только в третьей декаде месяца, а ЦБ в августе не проводит заседаний совета директоров по ключевой ставке, добавляет она.

Кроме того, рубль игнорирует позитивные аспекты. К примеру, цена барреля нефти Brent превысила $80 за баррель, а дисконт российской Urals в июле снизился (средняя цена в июле превысила установленный Западом ценовой "потолок" в $60 за баррель). "Также некоторые российские СМИ публикуют прогнозы о том, что Минфин и ЦБ РФ могут временно отказаться от покупки валюты, пока рубль слабый, но эти прогнозы пока официально никто не подтверждал", - отмечает Мильчакова.

Периодами даже происходят сильные движения без явных на то причин, указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По мнению эксперта, это связано с дисбалансом между повышенным спросом на валюту со стороны импортеров и притоком экспортной выручки, на которую давят санкционные ограничения и трудности с репатриацией из ряда стран и низкой ликвидностью рынка в сезон отпусков.

Ожидаемый курс рубля

Эксперты Freedom Finance Global полагают, что в августе доллар может вырасти до 95 рублей, а евро - до 105 рублей, а юань может подняться до 13,6-13,8 рубля. Однако дальнейший его рост проблематичен на фоне операции "зеркалирования" доходов ФНБ, считают в компании. По мнению экспертов, "справедливый" курс юаня к рублю может находиться в рамках 9-11 рублей за юань.

В "Цифра брокер" ожидают, что доллар не превысит отметку в 96 рублей, евро - в 105 рублей, а юань - в 13,5 рубля.

В "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что спекулятивно доллар протестирует 95-97 рублей, евро - 105-107 рублей, а юань - 13,3-13,4 рубля. При этом в компании уверены, что фундаментально, с учетом улучшения динамики бюджетных параметров, монетарной жесткости ЦБ, сужения ценового спреда между Urals и Brent, валюты должны быть дешевле, и тенденция может вскоре смениться. В частности, в динамике рубля еще не транслировался рост цен на нефть в конце июля.

Эксперты не исключают, что рубль теоретически может упасть до 100 рублей за доллар, но это может произойти только при очень существенном внутреннем или внешнем негативе для российской экономики. 

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