Блинкен заявил, что США надеются на возобновление зерновой сделки

Она прекратила действие 17 июля

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что зерновая сделка будет возобновлена, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"Мы надеемся на это", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая в конце прошлой недели на пленарном заседании форума Россия - Африка, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.