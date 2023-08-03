Минпромторг: предприятия РФ смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур

Компании "АвтоВАЗ" и "Москвич" ранее подтвердили, что обладают для этого достаточными производственными мощностями

МОСКВА, 3 августа./ТАСС/. Российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", - отметили в министерстве.

Ранее компании "АвтоВАЗ" и "Москвич" также подтвердили, что обладают достаточными производственными мощностями для того, чтобы обеспечить необходимое количество машин для нужд госсектора.

Сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.