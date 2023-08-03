Более 50% предприятий ЛНР войдут в СЭЗ до конца 2023 года

Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Частников, сейчас порядка 40 компаний находятся в состоянии вхождения в свободную экономическую зону

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Более 50% предприятий, действующих в Луганской Народной Республике (ЛНР), до конца года войдут в свободную экономическую зону (СЭЗ), сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Частников.

"Сейчас порядка 40 предприятий находятся в состоянии вхождения в свободную экономическую зону. Мы рассчитываем, что до конца года более 50% наших предприятий уже войдут в состав свободной экономической зоны", - сказал он.

Частников отметил, что участие предприятий региона в СЭЗ "позволит перезапустить промышленность республики, развить новые площадки".

Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что общий объем заявленных инвестиций первых шести участников СЭЗ из Луганской и Донецкой народных республик превысил 25 млрд рублей.

Закон о СЭЗ

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает в том числе льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.