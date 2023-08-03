Титов заявил, что сокращение выручки самозанятых может говорить о снижении спроса в России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей отметил, что люди просто стали меньше тратить

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сокращение выручки самозанятых в июле 2023 года может свидетельствовать о сокращении в России потребительского спроса. Об этом заявил журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"В июле у них [самозанятых] существенно упали поступления выручки от физических лиц, хотя выручка в месяце, который следует за закрытием квартала [налогового периода] всегда относительно ниже, потому что клиенты стараются расплатиться до конца квартала. Но в этот раз снижение выручки не сопровождалось сокращением количества чеков от физлиц. Их, наоборот, стало больше - на 101,5 тыс. , то есть люди просто стали меньше тратить. Возможно, перед нами первая ласточка ослабления потребительского спроса, рост которого так беспокоил Центробанк", - сказал Титов.

Ранее Федеральная налоговая служба России сообщила о том, что выручка самозанятых в июле составила 108,7 млрд рублей, а их общее число достигло 8,06 млн человек.