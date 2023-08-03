В Киргизии запустили каменноугольное месторождение после 12 лет простоя

Речь идет о месторождении Жыргалан в Иссык-Кульской области

БИШКЕК, 3 августа. /ТАСС/. Каменноугольное месторождение Жыргалан в Иссык-Кульской области Киргизии запустили спустя 12 лет простоя. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Киргизии.

"Запущено каменноугольное месторождение Жыргалан, простаивающее более 12 лет <...> Председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с деятельностью каменноугольного месторождения Жыргалан", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что месторождение было вновь запущено в связи с поручением президента Киргизии Садыра Жапарова.

В пресс-службе кабмина добавили, что месторождение будет обеспечивать город Каракол и близлежащие районы углем в зимнее время, также его запуск даст возможность снизить нагрузку на месторождение Кара-Кече и сэкономить денежные средства, которые направлялись на перевозку угля в Каракол и пригород.

Месторождение Жыргалан добывает 100-120 тонн угля в сутки. Для снабжения Каракола, а также Тюпского, Джети-Огузского и Ак-Суйского районов в зимний период необходимо 12 тыс. тонн угля. Эти районы будут полностью обеспечены твердым топливом с Жыргалана.