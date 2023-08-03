Россельхознадзор проверит места выращивания бананов и кофе в Эквадоре и Бразилии

В ведомстве отметили, что бразильская сторона готова организовать такое мероприятие

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует проверить в Эквадоре систему контроля за производством, складированием и упаковкой поставляемых в Россию бананов и цветов, аналогичные проверки в отношении кофе планируется провести в Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Россельхознадзор в формате видео-конференц-связи провел переговоры с представителями Агентства по контролю за качеством сельскохозяйственной продукции Эквадора. Российская сторона сообщила о своей обеспокоенности в связи с участившимися случаями выявлений карантинных для ЕАЭС объектов в растительной продукции, ввозимой в Россию из Эквадора. В частности, с начала 2023 года в партиях бананов зафиксированы случаи выявления многоядной мухи-горбатки и в срезанных цветах - западный цветочный трипс.

"Стороны обсудили вопрос проведения аудита системы контроля в местах выращивания (производства), сортировки, переработки, складирования и упаковки бананов и цветов, а также лабораторий, осуществляющих экспертизу этой продукции. Стороны договорились в рабочем порядке согласовать возможные сроки такого визита", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор провел переговоры с представителями Управления по санитарным и фитосанитарным вопросам Бразилии. Россельхознадзор проинформировал, что с начала 2023 года на территорию России из Бразилии было поставлено около 29,3 тыс. тонн кофе. Стороны рассмотрели вопрос проверки системы контроля в местах производства, сортировки, переработки, складирования и упаковки кофе, а также лабораторий, осуществляющих экспертизу перед отправкой продукции. Эта мера необходима для обеспечения соответствия ввозимой в России продукции единым карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, объяснили в службе.

Там отметили, что бразильская сторона выразила готовность организовать такое мероприятие. Стороны договорились в рабочем порядке согласовать детали визита.