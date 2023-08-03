В Липецкой области планируют закупить для чиновников произведенные в регионе электромобили

В Краснинском районе выпускают машины под брендом Evolute

ТАСС, 3 августа. В Липецкой области планируют закупить для чиновников правительства региона электромобили Evolute. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы правительства региона Михаил Шаршаков.

"Рассматриваем возможность приобрести электромобили марки Evolute, собираемые в Краснинском районе Липецкой области, для нужд правительства региона". - сообщил он.

Президент России Владимир Путин 3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в Липецкой области в конце сентября 2022 года, первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD - мелкоузловая сборка). На площадке производится две модели электрокаров - седан Evolute i-Pro и кроссовер i-Joy, обе модели уже в продаже на российском рынке. По результатам 2022 года объем продаж отечественных электромобилей Evolute составил 452 авто, за первые шесть месяцев 2023 года их было реализовано 862 единицы.