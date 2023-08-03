Африка выступила за скорейшую разблокировку в портах ЕС российских удобрений

Как заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Страны Африки выступают за скорейшее разблокирование в портах стран Евросоюза российских удобрений, чтобы они могли беспрепятственно поступать на мировые рынки, включая африканский. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на брифинге для прессы.

"Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку", - подчеркнул он.

Магвенья отметил, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на состоявшемся в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка.

В ходе саммита президент РФ Владимир Путин сообщил, что лишь две небольшие партии из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе российских удобрений были отправлены в Малави и Кению.