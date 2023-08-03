Хуснуллин сообщил о планах восстановить в новых регионах РФ 8,4 тыс. объектов за три года

По словам вице-премьера, это станет возможным с помощью усилий регионов-шефов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 8,4 тыс. объектов планируется восстановить и построить в новых субъектах России силами регионов-шефов в течение трех лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. - многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. - социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. - объекты ЖКХ", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

По его словам, планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023-2025 годы сформированы Минстроем и Фондом развития территорий на основе предложений регионов.

В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что в 2023 году регионами-шефами планируется восстановить 3 538 объектов. В их числе 1 303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1 129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий.

В 2023 году 35 регионами-шефами в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано восстановление 652 объектов. "Прошу продолжать еще активнее работать в данном направлении, создать аварийно-восстановительные бригады, организовать их деятельность, а также укомплектовать их необходимым оборудованием. Регионы должны быть обеспечены теплом и такими оперативными бригадами на протяжении всего отопительного сезона", - цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.