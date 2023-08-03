Завод трубопроводной арматуры из ЛНР экспортирует свою продукцию в Белоруссию и Казахстан

Сейчас продукция "Маршала" используется для восстановления инфраструктуры в новых регионах РФ, поврежденной в ходе боевых действий

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" экспортирует свою продукцию в Белоруссию и Казахстан, сообщил журналистам председатель совета директоров группы компаний "Маршал", член генсовета "Деловой России" Сергей Горохов.

"Поставляем во все регионы Российской Федерации. <…> На данный момент ведутся поставки в Республику Беларусь и Республику Казахстан", - сказал он.

Горохов рассказал, что сейчас продукция "Маршала" используется для восстановления инфраструктуры в новых регионах РФ, поврежденной в ходе боевых действий. "Продукцию покупают подрядчики из других регионов Российской Федерации. Они комплектуют, то есть идет поставка не только шаровых кранов, но и трубы, газораспределительных установок. В частности, наша продукция используется и у нас, и в Мариуполе, сейчас идет туда поставка. То есть активным ходом мы участвуем в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов", - сообщил он.

"Маршал" выпускает запорную арматуру на протяжении 30 лет. Является поставщиком для компаний "Газпром", "Лукойл", "Транснефть", объектов химической промышленности. В конце июля завод стал участником СЭЗ, благодаря чему рассчитывает в 2024 году увеличить объемы производства на 15%. "С августа мы будем пользоваться всеми льготами, которые предусмотрены свободной экономической зоной. Те ресурсы, которые будут сэкономлены в процессе льгот, мы направим на повышение заработной платы, покупку нового оборудования, модернизацию существующих производств, что нам даст возможность увеличить объем выпуска продукции. <…> Наша цель в этом году - выйти на объем реализованной продукции, соответственно, произведенной, на один миллиард рублей без НДС. Ставим себе планы расти в следующем году как минимум на 15%", - отметил Горохов.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Частников сообщил ТАСС, что более 50% предприятий, действующих в регионе, до конца года войдут в свободную экономическую зону.